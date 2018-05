Kavtičnikov Montpellier v polfinalu lige prvakov z Vardarjem

Köln, 2. maja - V hotelu Radisson Blu v Kölnu so danes opravili rokometni žreb polfinalnih parov zaključnega turnirja evropske lige prvakov, ki bo 26. in 27. maja v Lanxess Areni v Kölnu. Polfinalna para sta Nantes - Paris St. Germain in Vardar Skopje - Montpellier. Prvo mesto brani Vardar, na turnirju pa bo od Slovencev nastopil le Vid Kavtičnik.