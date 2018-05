Slovenija na arhitekturnem bienalu s projektom Živeti z vodo

Ljubljana, 2. maja - Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bo na 16. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah v slovenskem paviljonu predstavil projekt Živeti z vodo. Komisar, kustos postavitve in direktor MAO Matevž Čelik je imenoval skupino, v kateri so za postavitev pripravili dve instalaciji. Bienale bo javnosti na ogled od 26. maja do 25. novembra.