Sodišče EU: O omejitvi prostega gibanja in bivanja zaradi vojnih zločinov je treba presojati posamično

Luxembourg, 2. maja - O nujnosti omejitve pravice do prostega gibanja in prebivanja državljanu EU ali njegovemu družinskemu članu, ki naj bi bil v preteklosti udeležen pri vojnih zločinih, je treba presojati posamično, je odločilo Sodišče EU. Pri tej presoji je treba tehtati med grožnjo, ki jo predstavlja obnašanje takšne osebe, in varstvom njenih pravic.