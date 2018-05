Bezjakov Magdeburg v polfinalu s Saint-Raphaelom, Proštov Göppingen z Berlinom

Magdeburg, 2. maja - V Magdeburgu bo 19. in 20. maja zaključni turnir drugega najmočnejšega evropskega klubskega rokometnega tekmovanja na stari celini. Na sklepni turnir pokala EHF so se uvrstili nemški Göppingen, Magdeburg in Füchse Berlin ter francoski Saint-Raphael, po današnjem žrebu pa sta polfinalna para Saint-Raphael - Magdeburg in Göppingen - Füchse Berlin.