V izgredih ob prvomajskih demonstracijah v Parizu aretirali več kot sto ljudi

Pariz, 2. maja - Francoska policija je v izgredih, ki so zasenčili prvomajske demonstracije francoskih sindikatov v Parizu, v torek po najnovejših podatkih aretirala 109 zamaskiranih izgrednikov, ki so uničevali izložbe in zažigali avtomobile. Francoski notranji minister Gerard Collomb je zagotovil, da bodo v prihodnje okrepili varovanje na protestih.