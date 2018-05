Čakalne dobe na mejnih prehodih se že podaljšujejo

Ljubljana, 2. maja - Prvomajski prazniki in šolske počitnice se končujejo in na mejnih prehodih že nastajajo zastoji. Ker so številni izkoristili nekaj prostih dni za oddih ob hrvaški obali, do zastojev prihaja na mejnih prehodih z južno sosedo pri vstopu v Slovenijo. Trenutno je treba čakati na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Starod.