ZDA, Kitajska in Savdska Arabija lani z najvišjimi izdatki za obrambo

Stockholm, 2. maja - Najvišje izdatke za obrambo so lani imele ZDA, Kitajska in Savdska Arabija. Vojaški izdatki Rusije pa so se zaradi gospodarskih sankcij Zahoda lani močno zmanjšali, in sicer prvič po letu 1998, v danes objavljenem poročilu navaja Stockholmski inštitut za mirovne raziskave (Sipri).