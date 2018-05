Borze v Aziji z rahlim padcem

New York/Tokio, 2. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes nekoliko znižali. V ospredju so bila načrtovana pogajanja med Kitajsko in ZDA o rešitvi trgovinskega spora, pa tudi zasedanje ameriške centralne banke, ki se konča danes. Ta naj bi ohranila obrestne mere nespremenjene, potem ko jih je marca zvišala za četrt odstotne točke na 1,50 do 1,75 odstotka.