Ovečkin junak zmage Washingtona v Pittsburghu

Pittsburgh, 2. maja - V severnoameriški hokejski ligi NHL je v tretji polfinalni tekmi vzhodne konference Washington slavil v Pittsburghu s 4:3 in v zmagah povedel z 2:1. Odločilen gol je minuto in sedem sekund pred koncem razburljivega dvoboja dosegel ruski zvezdnik Aleks Ovečkin, ki je za zmago prispeval še en gol in podajo.