Kalifornija toži zvezno vlado ZDA zaradi rahljanja standardov avtomobilskih izpuhov

Washington, 2. maja - Pravosodni minister ameriške zvezne države Kalifornije Xavier Becerra je vložil tožbo proti zvezni Agenciji za zaščito okolja (EPA), ki je 2. aprila sporočila, da so okoljski standardi glede avtomobilskih izpušnih plinov prestrogi in da bo izdala nove, prijaznejše industriji in manj prijazne okolju.