Apple v prvem četrtletju presegel vsa pričakovanja

New York, 2. maja - Proizvajalec pametnih telefonov iphone Apple je v prvem četrtletju letošnjega leta povečal dobiček in prihodke v primerjavi z enakim četrtletjem lani in celo presegel napovedi analitikov Wall Streeta, kar so vlagatelji nagradili z rastjo cene delnic. Še posebej ob Applovi napovedi novega odkupa lastnih delnic.