Celje, 1. maja - Po štajerski avtocesti je danes 20-letni voznik osebnega avtomobila divjal s hitrostjo kar 202 kilometri na uro. Celjski prometni policisti so voznika začetnika ustavili nekaj pred 14. uro na počivališču Lopata. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zoper njega bodo spisali tudi obdolžilni predlog, so sporočili s celjske policijske uprave.