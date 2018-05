Madrid, 1. maja - Nogometaši Real Madrida so prvi finalisti lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi v Madridu so proti Bayernu Münchnu remizirali z 2:2 (1:1), na prvi tekmi so Španci zmagali z 2:1. V sredo bo še povratna druga povratna tekma polfinala lige prvakov med Romo in Liverpoolom, na prvi so s 5:2 slavili Angleži.