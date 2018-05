Sirske demokratske sile z ofenzivo proti IS na vzhodu Sirije

Damask, 1. maja - Sirske demokratske sile pod vodstvom kurdskih borcev so danes napovedale začetek ofenzive na severu Sirije, s katero želijo na meji z Irakom osvojiti še zadnja območja pod nadzorom skrajne skupine Islamska država (IS). V zračnih napadih na območja pod nadzorom IS je kasneje umrlo najmanj 23 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.