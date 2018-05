V Parizu izgredi ob prvomajskih demonstracijah

Pariz, 1. maja - Prvomajske demonstracije francoskih sindikatov so v Parizu zasenčili izgredi. Po navedbah policije so zamaskirane osebe obmetavale pripadnike varnostnih sil. Gmotna škoda je nastala tudi na restavraciji, trgovini in gradbenem stroju. Ob trasi prvomajskega pohoda se je po podatkih policije zbralo približno 1200 zamaskiranih oseb.