Padec z motorja usoden za italijanskega državljana

Bovec, 1. maja - Na cesti med krajema Trenta in Soča na območju bovške občine je okoli 11.30 umrl motorist. 27-letni Italijan, ki je vozil v skupini devetih motoristov iz smeri Bovca proti Vršiču, je zapeljal izven cestišča in se pri tem hudo poškodoval. Reševalci so mu nudili pomoč, vendar so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl.