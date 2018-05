V formuli 1 vnovič spet več prehitevanja?

Baku, 1. maja - Vodilni v formuli 1 so v torek potrdili kopico sprememb pri aerodinamiki dirkalnikov formule 1, s čimer naj bi gledalci v letu 2019 videli spet več prehitevanj. Med drugim se obetajo poenostavljena in večja sprednja krilca ter nižje ležeča zadnja krilca. Prav to naj bi omogočilo prehitevanja, s čimer bodo dirke še bolj napete, poročajo agencije.