Padec z motorja usoden za italijanskega državljana

Bovec, 1. maja - Na cesti med krajema Soča in Trenta na območju bovške občine je okoli 11.30 umrl motorist. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, a so tujo krivdo izključili. Kot kaže, je 27-letni italijanski državljan, ki je v skupini devetih motoristov vozil predzadnji, zapeljal s ceste v betonsko oviro, so za STA povedali na novogoriški policijski upravi.