Zaradi neurja v švicarskih Alpah umrlo več ljudi

Ženeva, 1. maja - Od 14 turnih smučarjev, ki so morali na območju gore Pigne d'Arolla v Alpah na jugu Švice zaradi slabega vremena noč z nedelje na ponedeljek preživeti na prostem, jih je po zadnjih podatkih umrlo pet, je sporočila tamkajšnja policija. V ponedeljek so v Alpah na območju kantona Bern mrtva našli še dva plezalca, stara 21 in 22 let.