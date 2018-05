Na Filipinih več tisoč protestnikov na prvomajskem shodu

Manila/Beograd/Zagreb/Dunaj/Vatikan/Moskva/Istanbul, 1. maja - Po svetu ob današnjem prazniku dela potekajo številni tradicionalni shodi in protesti ter prireditve. Protestni shod so med drugim pripravili v filipinski prestolnici Manila. V Srbiji in na Hrvaškem praznik obeležujejo s tradicionalnimi proslavami in pikniki. Množični shod je bil tudi v Moskvi, iz Istanbula poročajo o aretacijah.