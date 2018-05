Cerar ob prazniku dela izpostavil vrednote dela in prava

Šentjernej, 1. maja - Na slovesnosti v počastitev praznika dela na Javorovici nad Šentjernejem je udeležence nagovoril premier Miro Cerar, ki je posebej izpostavil etiko dela in vladavino prava. Brez prve smo po njegovih besedah hitro v izkoriščevalskih razmerjih, v dominaciji in neenakosti, brez druge pa umanjkata pravna varnost in enakost pred zakonom.