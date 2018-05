Boston z zmago začel polfinale vzhodne konference

Boston, 1. maja - Košarkarji Boston Celtics so uspešno začeli polfinale vzhodne konference v severnoameriški ligi NBA proti Philadelphia 76ers in prvo tekmo v boju na štiri zmage dobili s 117:101. Junak večera v domači dvorani TD Garden je bil Terry Rozier, ki je k zmagi prispeval 29 točk, osem skokov in šest podaj.