Trump bo tudi letos nagovoril orožarski kongres

Washington, 1. maja - Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik Mike Pence bosta v petek v Dallasu obiskala večdnevni letni orožarski kongres in izrazila sveto zavezo orožju, ki se ni omajala niti po številnih šolskih in drugih pokolih po ZDA. V času njunega obiska bo sicer orožje tam prepovedano.