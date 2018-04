Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. aprila - Newyorške borze se v današnjem trgovanju niso uspele obdržati nad gladino. Vlagatelji so bili po poročanju tujih agencij še naprej pozorni na poročila o poslovanju podjetij in združitvenih namerah. Med njimi najbolj odmeva napovedana združitev družb T-Mobile in Sprint, kateri pa grozi blokada zaradi protimonopolne zakonodaje.