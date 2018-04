Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 30. aprila - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Vlagatelji so bili tudi danes pozorni na četrtletne poslovne rezultate, na trgu pa je odmevala tudi novica, da sta se britanska druga in tretja največja veriga supermarketov Sainbury's in Asda dogovorili o združitvi.