Terme Čatež lani s četrtino nižjim dobičkom

Čatež ob Savi, 30. aprila - Družba Terme Čatež je lani ustvarila 1,9 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je predlani znašal 2,5 milijona evrov. Čisti prihodki so se ustavili pri 28,1 milijona evrov, predlani so medtem znašali 28,3 milijona evrov. Na ravni skupine so zabeležili 3,4 milijona evrov čistega dobička, leto prej je znašal 4,5 milijona evrov.