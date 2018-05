Od danes v uporabi spremembe pri koriščenju očetovskega dopusta

Ljubljana, 1. maja - Z današnjim dnem se prične uporabljati sprememba zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih o očetovskem dopustu, ki bo veljala za očete otrok, rojenih po 1. maju 2018, so spomnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ocenjujejo, da je nov način izrabe očetovskega dopusta fleksibilnejši in preglednejši.