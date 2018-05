Peterle in EPP za podvojitev sredstev za raziskave raka do leta 2024

Bruselj, 1. maja - Čez dvajset let naj nihče več ne umre zaradi raka - to je cilj nove pobude v boju proti raku, ki jo je minuli teden predstavila največja politična skupina v Evropskem parlamentu, desnosredinska EPP. Eden od predlaganih ukrepov za dosego tega cilja je podvojitev sredstev za raziskave raka do leta 2024 na 400 milijonov evrov.