V Wolfsburgu razstava o stanju v Indiji iz ženske perspektive

Wolfsburg, 3. maja - V Kunstmuseum Wolfsburg je na ogled razstava, prva v Nemčiji, na kateri so na ogled dela šestih umetnic iz Indije. Naslovljena je Soočanje z Indijo, na ogled bo do 7. oktobra. Raziskuje vprašanje, ki je še vedno globoko zakoreninjeno v indijski patriarhalni družbi, in sicer, kako so ženske manjvredne od moških.