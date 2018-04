Od 1. maja dalje v UKC Ljubljana večinoma ni več omejitve obiskov

Ljubljana, 30. aprila - V Univerzitetnem kliničnem Centru (UKC) Ljubljana s 1. majem povečini preneha veljati omejitev obiskov. Obiskovalci bodo tako lahko svoje bližnje v večini klinik in oddelkih obiskovali po uveljavljenem režimu, vsak dan med 15. in 19. uro, so danes sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra. Ostaja pa nekaj izjem.