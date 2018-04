V Lignanu izstopali Fainova in Čelikova

Lignano, 30. aprila - Slovenski plavalci so konec tedna nastopili na močni mladinski tekmi v italijanskem Lignanu, v slovenski vrsti pa sta po pričakovanjih izstopali kandidatki za člansko reprezentanco Mariborčanka Katja Fain in triglavanka Tina Čelik. Čelikova je z zmagama na 50 in 100 m prsno edina dosegla tudi zmagi.