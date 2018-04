Tedenska napoved - rekreacija od 1. do 7. 5.

IZBRANI DOGODKI

62. Pohod 2018: Pohod ob žici

V Ljubljani bo od četrtka, 3. maja, do sobote, 5. maja, potekal 62. pohod po Poti ob žici, ki so jo postavili naprej italijanski, potem pa nemški okupatorji med drugo svetovno vojno. Lani so udeleženci, v vseh dnevih jih je bilo na različnih rekreativnih prireditvah več kot 40.000, sklenili živi obroč, kar bodo pripravili letos v soboto točno ob dvanajstih. Rekreativna prireditev Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli slovenske prestolnice. V četrtek bodo otroci iz ljubljanskih vrtcev odprli pohod. V petek se bodo nadaljevali pohodi šolarjev osnovnih šol in dijakov srednjih šol. Prireditev velja za eno največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji. Je pa tudi enkratna in svojstvena. Kot osrednji del ob sobotah poleg pohoda poteka edinstven tek trojk, ki nima neposrednega tekmovalnega pomena ter primerjave v svetovnem ali evropskem merilu. Ključno pri teku trojk je sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni čas trojke. Informacije: www.pohod.si

Rožnati izziv 2018: Pot ob Žici, PST

Vsak udeleženec izziv opravi, ko se aktivno udeleži vsaj sedmih pohodov oziroma drugih oblik gibanja, ki so razpisane v okviru Rožnatega izziva. Letos bodo udeleženci na različnih pohodih po Sloveniji zbirali korake in na ta način spodbujali telesno dejavnost. Vsak korak šteje in skupaj jih lahko naredimo veliko. S skupnim ciljem, da naredimo vsaj en korak za vsakega prebivalca Slovenije, se bomo trudili zbrati 2.065.890 korakov (2.065.890 je število prebivalcev v RS na dan 29.1.2018). Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine

Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine, ki bo v nedeljo, 6. maja, je športno-rekreacijski dogodek z vojaško-zgodovinsko vsebino, ki ga v Parku vojaške zgodovine organizirajo dvakrat letno, spomladi in jeseni. Udeleženci dogodka se v štiriurnem pohodu po 15 kilometrov dolgi Krožni poti vojaške zgodovine izpred Parka vojaške zgodovine najprej vzpnejo do hriba Primož, kjer si ogledajo podzemno utrdbo Alpskega zidu. Naslednji postanek je na vrhu Šilentabra, na katerem je nekdaj stal največji utrdbeni sistem na Slovenskem. Sledi spust v dolino in okrepčilo na turistični kmetiji Pri Andrejevih ter povratek v Park vojaške zgodovine. Informacije: www.parkvojaskezgodovine.si

TOREK, 1. maja

LJUBLJANA - Prvomajski pohod na Molnik (582 m); pohodništvo. Informacije: www.brunarica-zadvor.com

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CELJE - Prvomajsko srečanje planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNICA - 19. gorski tek na Slivnico; tek. Informacije: www.drustvo-sovica.si

CERKNO - Smokuški vrh (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DRAVOGRAD - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

FRAM - Areh (1250 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Kal (985 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KRANJ - Višarje (1766 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LENART - Zavrh (370 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LJUTOMER - Zavrh (370 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Polhograjsko hribovje; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Pečke (720 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

METLIKA - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Završe; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

ORMOŽ - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREBOLD - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/idilamarijareka/sedaj/sportno-drustvo

PRESERJE - Prvomajsko srečanje planincev; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PREVALJE - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Pohod ob prazniku dela; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADLJE OB DRAVI - 8. prvomajski cross country na Župank; tek. Informacije: www.radlje.com/szr

RUŠE - Ivanjščica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SEŽANA - 1. maj na Volniku (546 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Kremžarica (1120 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKE KONJICE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Srečanje občanov na Resevni (682 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠOŠTANJ - Jamnik (831 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOPOLŠICA - Družinski vzpon na Sleme; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.andrejevdom-sleme.si

ŽIROVNICA - Dom pri izviru Završnice (1425 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

ŽUŽEMBERK - Tradicionalni prvomajski pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.webs.com

KOSTEL - 29. mednarodni spust Slovenske reke Eko Kolpa 2018; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

LOVRENC NA POHORJU - Po obronkih Lovrenca; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

DUPLEK - 14. prvomajski pohod na Grmado (462 m); pohodništvo. Informacije: www.vurberk.si

VIDEM PRI PTUJU - Vrbsko jezero; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

GORNJI PETROVCI - 12. prvomajski pohod Adrijanci; pohodništvo.

SREDA, 2. maja

LJUBLJANA - Visoka Martuljška Ponca (2602 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sinji vrh (1002 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Po poti Ivana Tavčarja; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

KOMENDA - Pohod Milana Šinkovca; pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

MARIBOR - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

ORMOŽ - Kolesarjenje po OPP; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

SEVNICA - 27. gorski tek na Lisco; tek.

ŠENTJUR - Pohod po KS Gorica pri Slivnici; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

VRHNIKA - 36. prvomajski tek; tek. Informacije: http://sd-dren.si/tek/

ŽIROVSKI VRH - Pohod skozi Zalo; pohodništvo. Informacije: www.tdzirovskivrh.si

POLJČANE - Gradiška tura (793 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

ČETRTEK, 3. maja

LJUBLJANA - 62. Pohod 2018: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: ravnotežje 1; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Možnica; planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

CELJE - Baška (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

PETEK, 4. maja

LJUBLJANA - 62. Pohod 2018: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Jane s Walk 2017; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

AJDOVŠČINA - Kolesarski festival Ajdovščina; kolesarstvo. Informacije: www.crntrn.com

FRAM - Bosna; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - 6. tridnevni pohod po krožni pešpoti "Prijetno domače"; pohodništvo. Informacije: www.limberk.si

NOVA GORICA - Krk (Hrv, 230 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PTUJ - Hribovski Gardaland; planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

SEVNICA - Pot ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SOBOTA, 5. maja

LJUBLJANA - 7 slapov ob reki Mirni; pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Teva BMX Kamp; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - 62. Pohod 2018: Tek trojk; tek. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - 62. Pohod 2018: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Rožnati izziv 2018: Pot ob Žici, PST; pohodništvo. Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

LJUBLJANA - Sonnblick (Avt, 3105 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Vrunčev dom na Svetini (780 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Turn pod Razorjem (2394 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Krevl (1515 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - Ajdovskih 200; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

AJDOVŠČINA - Ajdovskih 400; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

BRESTANICA - Posavski festival tematskih poti: Po poti trapistov; pohodništvo.

CELJE - Po Slakovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Nogometne trojke; mali nogomet. Informacije: www.jazne.net

DOBOVA - Turnir Dobova 2018; namizni tenis. Informacije: www.ntk-dobova.si/

DOBRNA - Enduro Krokar 2018; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://krokar.dobrna.si

IDRIJA - Uršlja gora (1669 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

IZOLA - 26. Bičikleta žur; gorsko kolesarstvo.

JESENICE - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Veliki Selišnik (1952 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Po Slakovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOSTANJEVICA NA KRKI - Posavski festival tematskih poti: Po Uskoški poti; pohodništvo.

KRANJ - Cooperjev tekaški test in preizkus hoje na 2 km; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: Matija Bežek, 051 336 003, matija.bezek@zsport-kranj.si; Luka Smrkolj, 051 336 003, matija.bezek@zsport-kranj.si; www.zsport-kranj.si

KRANJSKA GORA - 20. smuk dvojic izpod Jalovca; turno smučanje. Informacije: http://grs-ratece.si

KRŠKO - Pot trapistov; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENDAVA - Slakova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Uršlja gora (1669 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Vršič (1737 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MIREN - Vsi na kolo za zdravo telo; kolesarstvo. Informacije: www.tddren.com

MORAVSKE TOPLICE - 7. pomladni nočni pohod v Krncih; pohodništvo. Informacije: www.moravske-toplice.com

NOVO MESTO - 7. pohod po Slakovi poti; pohodništvo. Informacije: www.trskagora.si

NOVO MESTO - Ratitovec (1678 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Vodice in slap Sopote; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Ob Muri; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - 4. dobrodelni tek Prehodi kilometer v mojih čevljih; tek. Informacije: www.debra-slovenia.si

PTUJ - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Ferata Hvadnik; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Pohod v okviru občinskega praznika; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

RUŠE - Rateče - Višarje; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po naravoslovni poti Azaleja Boštanj; pohodništvo.

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Pohod Azaleja Vrhek; pohodništvo. Informacije: http://td-trzisce.si

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENJ GRADEC - Preko Mure; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKE KONJICE - Mojstrana - Radovna; kolesarstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Rogatec (1557 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Pot ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - SPOT; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠMARJE - 8. pohod po Poti vodnih virov; pohodništvo. Informacije: www.smarje-sap.si

ŽELEZNIKI - Maloško poldne (1823 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ROGATEC - Bukovica (568 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

ŠENTRUPERT - Golobinjek; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdpolet.com

PUCONCI - Pohod zdrava šola; pohodništvo.

MAKOLE - Radislavski križ - sv. Ana; pohodništvo.

ROGAŠOVCI - 18. Florjanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.td-rogasovci.si

NEDELJA, 6. maja

LJUBLJANA - Šparglijada; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Travnik (1637 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sv. Lovrenc pod Lisco; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Špičasti hrib (837 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Mali Lipoglav (536 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Čemšeniška planina (1120 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

BREŽICE - Učna pot Azaleja Boštanj; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Po Obronkih Celja; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Po poti narcis; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

COL - Mrzli vrh (1359 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

DOBROVO - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

GORNJA RADGONA - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si/

HRPELJE - 2. MTB Slavnik; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://mtbslavnik.si

KOPER - Hudičev graben; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KOTLJE - 18. gorski tek na Obretanovo; tek. Informacije: www.zsdravne.si

KRŠKO - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LOGATEC - Po Slakovi poti; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Krvavica (909 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Mačenski vrh (1699 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MENGEŠ - Klobuk (890 m); pohodništvo. Informacije: Nika Zavašnik, nika@knavs.net; http://pd-menges.si

NOVA GORICA - Pohod od Lijaka do Sekulaka; pohodništvo. Informacije: Emil Batič, 041 207 568, td.sempas@gmail.com; www.sempas.si

NOVA GORICA - Družne planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - 2. arehovski-Štukljev tek; tek. 8km 3km 400m 200m

NOVO MESTO - Maraton po dolini Krke; kolesarstvo. Informacije: www.adria-mobil-cycling.com

PIVKA - Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine; pohodništvo. Informacije: www.parkvojaskezgodovine.si

POLHOV GRADEC - Kačji rob (1520 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PTUJ - 16. ptujski akvatlon; akvatlon. Informacije: Rado Ačimovič, 031 433 956, rado.acimovic@guest.arnes.s; www.tkm-ptuj.si

PTUJ - 17. ptujski triatlon; triatlon. Informacije: Rado Ačimovič, 031 433 956, rado.acimovic@guest.arnes.s; www.tkm-ptuj.si/klub/aktualno/2-ptujski-tus-triatlon

ROGAŠKA SLATINA - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Planina Konjščica (1438 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SENOVO - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Posavski festival pohodništva: Po Ovnovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Družinski maraton; kolesarstvo. Šmarje - Zibika in nazaj 22 km Informacije: www.sportsmarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Gora Oljka (703 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VOJNIK - Pohod na Kunigundo; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

PODPEČ - Marostarjev kronometer; kolesarstvo.

GRAD - Pohod po vasi Kovačevci; pohodništvo. Informacije: www.obcina-grad.si

MAKOLE - Vojnik - Šentjungert; pohodništvo.

PONEDELJEK, 7. maja

CELJE - Mesec športa v knežjem mestu; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.szc.si

ŠKOFJA LOKA - Milanka nad Ilirsko Bistrico; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Teden trimsteze na Bogenšperku; tek. Informacije: www.bogensperk.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

