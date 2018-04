David Villa presegel 400 golov v karieri

New York, 30. aprila - Šestintridesetletni španski nogometni zvezdnik David Villa je presegel mejo 400 golov v karieri. Ob zmagi njegove ekipe New York City v ameriškem prvenstvu MLS proti Dallasu je za slavje s 3:1 dosegel dva gola, in sicer 400. in 401.; prvega je zadel v 36. minuti iz enajstmetrovke, drugega in zadnjega na tekmi pa v 68. minuti.