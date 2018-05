Med poslanskimi kandidati tudi imena iz sveta glasbe in športa

Ljubljana, 1. maja - V nekaterih političnih strankah na tokratnih parlamentarnih volitvah stavijo tudi na v javnosti prepoznavne obraze. Poleg aktualnih ali nekdanjih funkcionarjev, strokovnjakov in gospodarstvenikov so nekateri na kandidatne liste uvrstili tudi bolj ali manj znana imena iz sveta glasbe in športa ter druge prepoznavne osebnosti.