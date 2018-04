Pri prečkanju meje v Kolpi utonila oseba

Črnomelj, 30. aprila - Policisti so zjutraj v črnomaljski občini prijeli sedem tujcev, domnevno državljanov Alžirije, ki so čez Kolpo nezakonito prestopili državno mejo. Zaradi suma, da je bila v skupini še ena oseba, ki ji reke ni uspelo preplavati, so gasilci s čolnom pregledali Kolpo in v Spodnji Preloki našli utopljeno osebo, so za STA sporočili s PU Novo mesto.