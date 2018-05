Reško pristanišče v četrtletju s krčenjem prihodkov in dobička

Zagreb, 1. maja - Poslovanje hrvaškega pristaniškega podjetja Luka Rijeka je na ravni skupine v prvih treh mesecih zaznamovalo krčenje pretovorjenega blaga. Pretovorili so namreč devet odstotkov manj tovora kot pred letom dni, skrčili pa so se tudi prihodki in dobiček. Dobička pred davki je bilo za 68 odstotkov manj, medtem ko skupina izkazuje izgubo iz poslovanja.