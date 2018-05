Ob meji med slovensko in avstrijsko Štajersko bo zaživela galerija

Ljubljana/Dunaj, 2. maja - Ob meji med slovensko in avstrijsko Štajersko bo 13. maja, ob 99. obletnici njenega nastanka, postavljena Galerija na meji. Serija okvirjev za slike bo uokvirjala poglede na slikovito gričevnato krajino med krajema Jurij ob Pesnici in Langegg an der Weinstrasse. Skozi galerijo bo obiskovalce popeljal avdio vodič, so sporočili iz Kud Ljud.