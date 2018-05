Glede na kandidatne liste se ponekod obetajo zanimivi dvoboji med vidnimi predstavniki strank

Ljubljana, 1. maja - Te dni se izteka rok za vlaganje kandidatnih list za parlamentarne volitve, ki so jih pred tem potrjevali na strankah. Predsedniki parlamentarnih strank bodo večinoma kandidirali v istih okrajih kot pred štirimi leti, za nekatere so to tudi domači okraji, se pa ponekod obetajo tudi zanimivi dvoboji med predsedniki in vidnimi člani strank.