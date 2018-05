Vrhnika in Celje v znamenju Cankarjevih dnevov

Vrhnika/Celje, 1. maja - S tradicionalnim pohodom po Vrhniški poti so se na Vrhniki začeli Cankarjevi dnevi 2018, s katerimi bodo do konca maja počastili velikega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Osrednji dogodki bodo ob Cankarjevem rojstnem dnevu, 10. maja. Cankarju se bodo vse do poletja poklanjali tudi v Celju.