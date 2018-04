Vreme: Pooblačilo se bo

Ljubljana, 30. aprila - Od zahoda se bo prehodno pooblačilo. V zahodnih krajih bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo dopoldne segle do osrednje Slovenije. Sredi dneva bodo plohe povsod ponehale, popoldne se bo postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, najvišje do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.