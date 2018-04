Izteka se obdobje izvzetja EU iz ameriških carin na jeklo

Bruselj, 30. aprila - V torek se bo iztekel rok, v katerem so EU in nekatere druge države izvzete iz ukrepa višjih ameriških carin na jeklo in aluminij. Oblasti po svetu tako nestrpno čakajo nadaljnje odločitve Washingtona. Iz ZDA so sporočili, da izjem ne bodo podaljšali za vse, poroča nemška tiskovna agencija dpa.