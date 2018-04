Delo: Smeri razvoja EU (30. 4.)

Ljubljana, 30. aprila - Čeprav so pogajanja o finančnem okviru EU vedno težka, bo bitka za prihodnje sedemletno obdobje še težja. Brexit in posledični konec priliva milijard z Otoka za Unijo ne bi smel biti zgolj vzrok za reze, ampak tudi razmislek, za kaj bo proračun sploh namenjen in kje bodo njegovo težišča, v Delu piše Peter Žerjavič.