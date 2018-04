Zavetišče Zonzani ureja prostor za izpust psov

Šentjur, 30. aprila - V Zavetišču Zonzani so zaželi z urejanjem tekališča za pse, ki bi jim omogočilo dovolj gibanja, izvajanje različnih vaj in druženje z drugimi psi. Nakup in postavitev ograje bi stala okoli 1200 evrov. Kot je povedala predstavnica zavetišča Katjuša Rajovec, so se v ta namen odločili zbirati donacije, ki jih bodo v celoti porabili za nakup ograje.