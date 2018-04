Zaradi pozabljene ponve na štedilniku umrl 40-letnik

Gornja Radgona, 30. aprila - V požaru, ki je izbruhnil v stanovanju v Negovi v občini Gornja Radgona, je umrl 40-letni lastnik. Policisti so ugotovili, da je zvečer na vključen štedilnik pristavil ponev z oljem in zatem zaspal. Olje se je pregrelo in zagorelo, v popolnoma zaprtem stanovanju pa je 40-letnik umrl, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.