Branilci naslova NHL izgubili v ameriški prestolnici

Washington, 30. aprila - Hokejisti Washington Capitals so v drugem krogu končnice severnoameriške lige NHL doma premagali branilce naslova Pittsburgh Penguins s 4:1 in na vzhodnem delu izid v zmagah izenačili na 1:1. To je uspelo tudi igralcem Nashville Predators, ki so na zahodnem delu po dveh podaljških s 5:4 ugnali Winnipeg Jets.