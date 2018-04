Nogometaši Crvene zvezde prvaki Srbije

Beograd, 29. aprila - Nogometaši Crvene zvezde so prvaki Srbije v sezoni 2017/18. Osemindvajseto prvenstveno zvezdico v zgodovini kluba so osvojili po današnji zmagi z 2:0 proti ekipi Napredak Kruševac, naslov pa so so zagotovili tri kroge pred koncem končnice. Crvena zvezda je srbsko superligo osvojila četrtič.