Ljubljana, 29. aprila - Rokometaši Paris Saint-Germaina, Nantesa, skopskega Vardarja in Montpellierja so polfinalisti evropske lige prvakov in s tem zaključnega turnirja, ki bo 26. in 27. maja v Kölnu. Od Slovencev bo na njem igral le Vid Kavtičnik, član Montpellierja.