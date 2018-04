Celticu sedmi zaporedni naslov

Glasgow, 29. aprila - Nogometaši Celtica iz Glasgowa so še sedmič zapovrstjo postali škotski prvaki. Zeleno-beli, za katere je to skupno že 49. naslov, so naslov potrdili na večnem derbiju z mestnim tekmecem Rangers, ki so ga premagali kar s 5:0. Dva zadetka je pri tem prispeval francoski napadalec Odsonne Edouard.