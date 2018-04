Na cestah proti morju in Gorenjski že zastoji

Ljubljana, 29. aprila - Lepo vreme je po pričakovanjih zadnjo nedeljo v aprilu mnoge zvabilo na pot. Tako so že nastali zastoji na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce in naprej po regionalni cesti do Bleda ter na Primorskem na cestah Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Parecag-Sečovlje. Zaradi prometne nesreče je tudi zastoj na primorski avtocesti pri Ravbarkomandi.