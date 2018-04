VS ZN v Bangladešu obiskal Rohinge

Daka, 29. aprila - Delegacija Varnostnega sveta združenih narodov je v sklopu tridnevnega obiska v Bangladešu danes obiskala pripadnike muslimanske manjšine Rohingya, ki so se v to državo zatekli pred nasiljem mjanmarske vojske ter tam živijo v prenapolnjenih in neustreznih begunskih taboriščih. Begunci so od ZN zahtevali predvsem zaščito.